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Balıkesir'de FETÖ üyeliğinden aranan 1 şüpheli yakalandı

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Altıeylül ilçesinde gerçekleştirilen kimlik kontrolünde FETÖ üyeliğinden aranan bir şüpheli yakalandı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Balıkesir'de FETÖ üyeliğinden aranan 1 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Altıeylül ilçesi Pamukçu yol kontrol noktasında gerçekleştirilen kimlik kontrolünde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 10 aydır aranan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Altıeylül Balıkesir Jandarma Güvenlik Hukuk Politika Güncel Haberler

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