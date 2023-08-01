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Balıkesir'de FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen bir kişi polis tarafından yakalandı. Z.K isimli şahsın 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunuyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde FETÇ/PDY üyesi olduğu belirlenen 1 kişi polisten kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Ayvalık'ta yapılan operasyonla FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan Z.K isimli şahıs kıskıvrak ele geçirildi.

Yakalanıp, gözaltına alınan Z.K'nin soruşturması sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Güncel Haberler

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