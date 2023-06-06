Balıkesir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 10 Kişi Yakalandı

Balıkesir'in Gönen ve Edremit ilçelerinde Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY eş zamanlı operasyonda 10 kişi yakalandı, 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir'in Gönen ve Edremit ilçesinde Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY eş zamanlı operasyonda 10 kişi yakalandı, 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyan ve teşhisler bulunan, terör örgütüne destek amacıyla düzenlenen protesto ve eylemlere katıldıkları, örgüte müzahir dernek kayıtları ile Bank Asya hesap artış kayıtlarının bulunduğu tespit edilen toplam 12 şüpheliye yönelik olarak Balıkesir il merkezi ile Edremit ve Gönen ilçelerinde toplamda 12 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam edilmekte. - BALIKESİR