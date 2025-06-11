Balıkesir'de FETÖ Firarisi Jandarma Tarafından Yakalandı

Balıkesir'de FETÖ Firarisi Jandarma Tarafından Yakalandı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, FETÖ ile bağlantılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan F.G. (51), jandarma tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de jandarma tarafından hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

??????? Altıeylül ilçesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan hükümlü F.G. (51) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemleri sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir " ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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