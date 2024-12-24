Balıkesir'de Fabrika Patlaması: 12 Kişi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada 12 vatandaşımızın vefat ettiği bilgisi var" dedi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Balıkesir merkez Karesi ilçemize bağlı kırsalda patlayıcı üretimi yapan bir fabrikanın kapsül üretimi yapan bölümünde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre şu an 3 yaralımız hastaneye kaldırıldı ve şu ana kadar 12 tane vatandaşımızın, çalışanımızın vefat ettiği bilgisi var. Tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir sabotaj ihtimali yok sadece teknik nedenlerden olduğu yönünde değerlendiriliyor" ifadesini kullandı.