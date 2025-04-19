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Balıkesir'de Evde Yangın Çıktı

Balıkesir'de Evde Yangın Çıktı
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Sındırgı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurtuluş Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı Grup İtfaiye Amirliği personeli ve Sındırgı Belediyesi ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin öğrenilmesi için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
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