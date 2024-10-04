Balıkesir'de emniyet teşkilatının filosuna 204 araç dahil edildi

Balıkesir'de, İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 204 aracın hizmete alınması dolayısıyla tören yapıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Merkez Havaalanı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin huzuru için son yıllarda mücadelenin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Tek bayrak, tek millet ve tek devlet için mücadele verildiğini belirten Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Ezanlarımızın susmaması için rengini şehitlerimizin kanından almış al bayrağımızın dalgalanması için 24 saat mücadelesini veriyoruz. Balıkesir'imizin huzuru ve güveni için hep beraber mücadele veriyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Jandarmamızın, polisimizin, askerimizin, sahil güvenliğimizin Rabb'im ayaklarına taş değdirmesin. İnşallah gücümüze güç katacak olan bu araçlarımızla Balıkesir'imizin huzuru ve güveni için hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Bu konuda emeği olan herkese teşekkür ederim."

İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de suç ve suçluyla mücadelede teknolojinin önemini vurguladı.

Müdürlüğün envanterine 2 yıl önce 40 aracın dahil edildiğini dile getiren Yiğit, "Yeni araçlar, Balıkesir'in huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi için yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere büyük fayda sağlayacak." dedi.

Araçların alımında destek veren hayırseverlere plaket takdim edilen tören, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın dua etmesi ve araçların emniyet personeline teslim edilmesiyle sona erdi.