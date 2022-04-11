Balıkesir'de emniyet kemeri denetiminde 15 bin 10 lira para cezası verildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen emniyet kemeri denetiminde 21 araca 15 bin 10 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı Trafik timleri tarafından kent genelinde, emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, 2 bin 569 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, 21 araca 15 bin 10 lira para cezası uygulandı, 8 araç trafikten men edilirken 1 sürünün belgesinin de geçici olarak alındığı belirtildi.