Balıkesir'de Ekmeğin İçine Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

Balıkesir'de Ekmeğin İçine Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Balıkesir'de düzenlenen operasyonla ekmek içine gizlenmiş 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı.

Balıkesir'de ekmeğin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir'de piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu nakledildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis ekipleri, durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

Araçta narkotik dedektör köpeği Dangal ile yapılan aramada bagajda bulunan ekmeğin içerisine gizlenmiş 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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