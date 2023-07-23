Balıkesir'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzenekli Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavına kopya düzenekli olarak giren bir kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada kamera ve ses düzenekleri bulundu.