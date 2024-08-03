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Balıkesir'de düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yakalanan 3 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yakalanan 3 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, yapılan istihbaratı değerlendirerek Burhaniye'de bir araca operasyon düzenledi.

Kıyı şeridini kullanarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişilerin kaçışına aracılık ettikleri belirlenen göçmen kaçakçılığı şüphelisi R.A. (38) ise gözaltına alındı.

El konulan araçta ve göçmenlerin eşyalarında yapılan aramada 2 el pompası, 4 iç lastik, bir yağmurluk ele geçirildi.

Yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

Gözaltındaki şüpheli R.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Burhaniye Balıkesir Göçmen Politika Güncel Haberler

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