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Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 33 Yakalandı

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 33 Yakalandı
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Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı. İlgili ekipler, göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir'de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 33 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu 21-27 Nisan'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Marmara, Edremit, Ayvalık, İvrindi ve Havran ilçelerinde 6 operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 21 Sudan, 7 Afganistan, 4 Suriye, 1 Senegal uyruklu 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

Operasyonda göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri serbest bırakıldı, diğer şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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