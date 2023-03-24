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Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

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Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Balıkesir'in Altıeylül, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'in Altıeylül, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıeylül, Edremit ve Ayvalık'ta 6 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Üç ilçeye eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 6 zanlıyı yakaladı.

Yapılan aramalarda, 783 uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 5 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Altıeylül Balıkesir Güncel Haberler

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