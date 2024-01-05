Balıkesir'de Dünyanın En Büyük Jeotermal Organize Tarım Bölgesi Kuruldu

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'de kurulan dünyanın en büyük jeotermal organize tarım bölgesi (OTB) ile 2023 yılında tüzel kişilik kazandırılan OTB sayısının 39'a yükseltildiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Organize tarım bölgeleriyle üretimimize güç katmaya devam ediyoruz. Balıkesir'de kurduğumuz dünyanın en büyük jeotermal sera OTB'si ile birlikte 2023 yılında tüzel kişilik kazandırdığımız OTB sayısını 39'a yükselttik. Enerjimizi doğadan alıyor, aralıksız üretim yapıyoruz" dedi.

Yumaklı ayrıca; altyapısı tamamlanarak yatırımcıların hizmetine sunulan OTB sayısının 12'ye çıkarıldığını, 6 OTB'nin inşası için 391 milyon lira kredi desteği sağlandığını açıkladı.