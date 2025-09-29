Haberler

Balıkesir'de Düğün Salonunda Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir düğün salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, elektrik kontağından kaynaklandı ve salonda hasara yol açtı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Aslandede Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda elektrik kontağından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonucu salonda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
Hamas'ı küplere bindiren iddia: ABD, Gazze'nin yönetimini Tony Blair'e verecek

Hamas'ı küplere bindiren iddia! Gazze'yi "Şeytanın kardeşi" yönetecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile 35 hafta sonra bir ilki başardı

Shakhtar Donetsk ile 35 hafta sonra bir ilki başardı
Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik konu başlığı var

Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik konu başlığı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.