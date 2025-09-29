Balıkesir'de Düğün Salonunda Yangın
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir düğün salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, elektrik kontağından kaynaklandı ve salonda hasara yol açtı.
Aslandede Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda elektrik kontağından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonucu salonda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel