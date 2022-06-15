Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı
AA - Miraç Kaya - Güncel
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Musa Keskin (44) idaresindeki 17 FK 419 plakalı traktör, Bürecik Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Sürücü Keskin olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Razgan Keskin (60) ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Miraç Kaya - Güncel