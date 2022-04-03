Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler

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Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA - Suat Salgın - Güncel
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Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınova Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Tamer Kalkan'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Sahil Yolu mevkisinde yol kenarındaki DSİ'ye ait drenaj kanalına devrildi.

Traktörün altında kalan Kalkan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Evli ve üç çocuğu olduğu öğrenilen Kalkan'ın cesedi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Suat Salgın - Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Traktör, Güncel, Haberler

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