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Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Güncel Haberler

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Bahadınlı Mahallesi Dede Kayası mevkisinde A.H. yönetimindeki 16 E 4153 plakalı traktör Karınca Deresi'ne devrildi.

Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan A.H'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince dere yatağından çıkarılan A.H'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

Balıkesir Karınca İtfaiye Güncel Haberler

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