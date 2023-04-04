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Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Güncel Haberler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Mehmet Korkmaz (65) idaresindeki 10 ZT 936 plakalı traktör, Yusufçamı Mahallesi Sındırgı-Simav kara yolunda, yağışın yolu kayganlaştırmasının da etkisiyle kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada Korkmaz, devrilen traktörün altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftçilik yapan Korkmaz'ın cesedi Sındırgı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Korkmaz Balıkesir Güncel Haberler

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