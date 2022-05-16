Balıkesir'de devrilen tırın sürücüsü öldü - Haberler

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Balıkesir'de devrilen tırın sürücüsü öldü

AA - İlkan Toprak - Güncel
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Balıkesir'de devrilen tırın sürücüsü öldü

Balıkesir'de devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

S.D. idaresindeki 34 ETS 831 plakalı kitap yüklü tır, Balıkesir-Bursa kara yolu Şamlı kavşağı yakınında devrildi.

Kaza yerine giden itfaiye ekipleri, tırda sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı.

Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kaza nedeniyle tırın dorsesindeki kitapların bir bölümü yol kenarına saçıldı.

AA / İlkan Toprak - Güncel

Balıkesir, Kitap, Kaza, Güncel, Haberler

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