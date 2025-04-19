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Balıkesir'de Devrilen Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü Abdülkadir K. (26) yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, sürücüyü kurtaramadı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Abdülkadir K. (26) idaresindeki 68 ABR 739 plakalı tır, Balıkesir-Bursa kara yolunun Susurluk Sultançayır mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Abdülkadir K, olay yerinde hayatını kaybetti.

Abdülkadir K'nin cenazesi, Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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