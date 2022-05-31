Balıkesir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü - Haberler

Balıkesir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
AA - Hakan Firik - Güncel
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Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Balıkesir- Edremit kara yolu Şapçı mevkisinde, Baran G. (27) yönetimindeki 10 BU 498 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine jandarma, polis, 112 Acil Servis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Havran Grup Amirliği Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Oğulcan Karakuş'un (22) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan sürücü Baran G. ise ambulansla kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
AA / Hakan Firik - Güncel