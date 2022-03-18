Balıkesir'de devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı, araçta bulunan bir kedi ve bir köpek ise kazayı yara almadan atlattı.

Alınan bilgiye göre Balıkesir - Çanakkale kara yolu Eseler Mahallesi kavşağında Adem Y. yönetimindeki 07 DDK 68 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü Adem Y. ve yanında yolcu olarak bulunan Selda A., araçta sıkışarak yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla Havran Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Y. ve Selda A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilde bulunan bir kedi ve bir köpek ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Balıkesir yönüne bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı devrilen otomobilin kaza mahallinden kaldırılması ile normale döndü.