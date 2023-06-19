Üye Girişi
Haberler
Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırsal Dereli Mahallesi'nden ilçe merkezine seyreden Celal Karagöz idaresindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Karagöz'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cesedi, savcılık incelemesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

Balıkesir Edremit Dereli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title