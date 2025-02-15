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Balıkesir'de Devrilen Cip Alev Aldı

Balıkesir'de Devrilen Cip Alev Aldı
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Balıkesir'de bir cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi ve sonrasında yandı. Olayda iki kişi hafif yaralandı.

Balıkesir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp, devrilen cip yandı.

İzmir-İstanbul otobanında Savaştepe gişelerini geçtikten sonra sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen, 35 BSK 106 plakalı cip bariyerlere çarpıp, devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçta bulunan M.U.A. ve G.A. kendi imkanlarıyla cipten çıktı. Araç bir süre sonra yanmaya başladı.

Sağlık ekiplerinin hafif yaralı iki kişiye müdahale ettiği olayda, yanan cip Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından söndürüldü.

Aracın kullanılmaz hale geldiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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