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Balıkesir'de Dereye Uçan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Dereye Uçan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi Bergin Serdar, hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde dün dereye uçan otomobilin sürücüsü üniversite öğrencisi Bergin Serdar (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Üniversite öğrencisi Bergin Serdar'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 CGK 527 plakalı otomobil, dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serdar, müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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