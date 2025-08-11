Balıkesir'de Deprem Sonucu Cami Minaresi Yıkıldı

MİNARE YIKILDI; YAŞANAN PANİK KAMERADA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin kırsal Kızılgür Mahallesi'nde caminin minaresinin bir bölümü 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Vatandaşlar, depremin ardından caminin içerisini cep telefonuyla kayda aldı. Yıkılan minare, havadan dronla görüntülendi. Ayrıca mahallede birçok ev de hasar gördü.

Kadir ÖZEN/BALIKESİR,