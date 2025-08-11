Balıkesir'de Deprem Sonucu Cami Minaresi Yıkıldı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde bir caminin minaresinin bir bölümü çöktü. Depremin ardından vatandaşlar panik içinde cami içinde cep telefonlarıyla görüntü kaydetti. Minarenin drone ile havadan görüntüleri de paylaşıldı.
MİNARE YIKILDI; YAŞANAN PANİK KAMERADA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin kırsal Kızılgür Mahallesi'nde caminin minaresinin bir bölümü 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Vatandaşlar, depremin ardından caminin içerisini cep telefonuyla kayda aldı. Yıkılan minare, havadan dronla görüntülendi. Ayrıca mahallede birçok ev de hasar gördü.
Kadir ÖZEN/BALIKESİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel