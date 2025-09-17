Haberler

Balıkesir'de Deprem Konutlarının Temeli Yarın Atılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedeler için yapılacak ilk konutların temeli yarın atılacak. Bakan Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilecek olan etkinlikte toplam 135 afet konutu ve 385 köy evi ile 11 iş yeri inşa edilecek.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yapılacak ilk deprem konutlarının temeli yarın atılacak.

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı bilgiye göre, depremin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Bakan Murat Kurum, afetzedelere yeni konutların temelinin 1,5 ay içerisinde atılacağına dair söz vermişti.

Bu kapsamda yarın, Kurum'un katılımıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak ilk deprem konutlarının temeli atılacak.

Sındırgı'nın Çavdaroğlu Mahallesi'nde 135 afet konutunun inşasına başlanırken, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin köylerinde 385 köy evi ve 11 iş yeri olmak üzere 531 bağımsız bölüm hayata geçirilecek.

Öte yandan Bakan Kurum'un talimatıyla, Çavdaroğlu Mahallesi'nde yapımı süren TOKİ konutlarından 100'ü de depremzede hak sahiplerine teslim edilecek.

Deprem konutlarının 1 yıl içinde tamamlanarak hak sahiplerine verilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
