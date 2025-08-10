Balıkesir'de Deprem: 1 Kişi Kurtarıldı, 1 Kişi İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından 1 kişinin kurtarıldığını, 1 kişiyi kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sındırgı ilçemizde yıkılan binada 1 vatandaşımız daha kurtarılmıştır. 1 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
500
