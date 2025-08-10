Balıkesir'de Deprem: 1 Kişi Kurtarıldı, 1 Kişi İçin Çalışmalar Devam Ediyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir binanın enkazında kurtarma çalışmalarında son durumu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından 1 kişinin kurtarıldığını, 1 kişiyi kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sındırgı ilçemizde yıkılan binada 1 vatandaşımız daha kurtarılmıştır. 1 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel