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Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı

Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Erdek ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, Suriye'nin Rakka bölgesinde DEAŞ adına silahlı faaliyet gösterdiği ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Abdalla E.M'nin Erdek'te olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine operasyon başlatan ekipler, şüpheliyi bulunduğu adreste yakaladı.

Sahte kimlik kullandığı belirlenen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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