Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 5 zanlı hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altıeylül ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Balıkesir Güncel Haberler

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