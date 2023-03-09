Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 5 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altıeylül ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Balıkesir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title