Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Güncel Haberler
Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 5 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altıeylül ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel