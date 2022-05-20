Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - Miraç Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de, terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce DEAŞ ile ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu video kayıtlarından 3 zanlı tespit edildi. Terör örgütü bünyesinde faaliyetlerde bulundukları ve çatışma bölgelerinde çekilmiş görüntülerde yer aldıkları da tespit edilen bu zanlıların, Balıkesir'de bulunduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sabaha karşı başlatılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Cumhuriyet, Balıkesir, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title