Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

Balıkesir'de, terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce DEAŞ ile ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu video kayıtlarından 3 zanlı tespit edildi. Terör örgütü bünyesinde faaliyetlerde bulundukları ve çatışma bölgelerinde çekilmiş görüntülerde yer aldıkları da tespit edilen bu zanlıların, Balıkesir'de bulunduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sabaha karşı başlatılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.