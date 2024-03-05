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Balıkesir'de DEAŞ Operasyonu: 4 Yabancı Uyruklu Gözaltına Alındı

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Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen 4 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yurt dışında örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 4 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Polis, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheliyi Altıeylül ilçesinde yakaladı.

Yabancı uyruklu şüphelilerin, yurt dışında örgüt adına faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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