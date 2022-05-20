BALIKESİR'DE DEAŞ OPERASYONU, 3 GÖZALTI - Haberler

BALIKESİR'DE DEAŞ OPERASYONU, 3 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BALIKESİR'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
BALIKESİR'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin, DEAŞ terör örgütü içinde, çatışma bölgelerinde 'savaşçı' konumunda silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirlendi. Savcılığın yakalama kararının ardından sabah saatlerinde şüphelilerin kaldıkları adreslere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el koyulurken, 3 kişi de gözaltına alındı. (DHA)
Demirören Haber Ajansı / Güncel