Balıkesir'de DEAŞ'a finans sağlayan 2 zanlı tutuklandı
Balıkesir'in Altıeylül ve Edremit ilçelerinde, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonları, sim kartlar ve hafıza kartı ele geçirildi.
Balıkesir'in Altıeylül ve Edremit ilçelerinde, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 şüphelinin Altıeylül ve Edremit'teki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda 2 cep telefonu, 2 sim kart ve bir hafıza kartı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcılığına sevk edildi.
Savcılıkça ifadeleri alınarak hakimliğe çıkartılan 2 zanlı tutuklandı.
Diğer zanlının da yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.