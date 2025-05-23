Balıkesir'de Damlama Sulama ile Uyuşturucu Üretimi: 5 Gözaltı

BALIKESİR'de damlama sulama sistemiyle dağ evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir ve Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dağ evinde uyuşturucu üretimi yapıldığını tespit etti. Dağ evine dün operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 20 bin 339 kök Hint keneviri, 1 kilo 236 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Damlama sulama sistemiyle dağ evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 5 şüpheli, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.