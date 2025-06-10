Balıkesir'de çöplük alanda çıkan yangın zeytin bahçelerine sıçradı

Balıkesir'de çöplük alanda çıkan yangın zeytin bahçelerine sıçradı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle çevredeki zeytin bahçelerine yayıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle çevredeki zeytin bahçelerine yayıldı.

Eminkuyu mevkisindeki eski katı atık sahasında henüz belirlenemeyen sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek zeytinliklere sıçradı.

Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Şiddetli rüzgara rağmen yangın kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin özellikle çöplük bölgesindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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