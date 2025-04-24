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Balıkesir'de Çocuklar 23 Nisan İçin Bileklik Hazırladı

Balıkesir'de Çocuklar 23 Nisan İçin Bileklik Hazırladı
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Balıkesir'de Yeşilay Çocuk Komisyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukların hazırladığı bileklikleri hediye etti. Etkinlik, çocukların el emeğiyle 200 adet bileklik yapılmasıyla renklendi.

Balıkesir'de Yeşilay Çocuk Komisyonu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan bileklikler, çocuklara hediye edildi.

Balıkesir Yeşilay Çocuk Komisyonu gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinliklerini sürdürüyor.

Bir araya gelen çocuklar, kendi el emekleriyle 200 adet Yeşilay bilekliği hazırladı.

Çocukların hazırladığı bileklikler vatandaşlara ve çocuklara hediye edildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, çocukların Yeşilay'ın çalışmalarına ciddi katkı verdiğini vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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