Balıkesir'de Cinayet Zanlısı İşverenleri Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 kişiyi öldüren ve 7 kişiyi yaralayan Mustafa Emlik'in işverenleri olduğu iddia edilen 3 kişi, suçluyu kayırma suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından etkisiz hale getirilen Mustafa Emlik'i ücret karşılığı çalıştırdıkları öne sürülen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Mustafa Emlik'in işverenleri olduğu öne sürülen K.S, K.Y. ve E.B.G, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "suçluyu kayırma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesine sevk edildi.

Olay

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Ekim'de cezaevi firarisi Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbederek kaçmaya çalıştığı sırada Göktuğ Çalık ve Olcay Özdemir'i öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaralamıştı. Çıkan çatışmada Emlik, etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
