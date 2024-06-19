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Balıkesir'de çıkan yangında zeytinlik ve tarım arazisi zarar gördü

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çöplükten zeytinliğe ve tarım arazisine sıçrayan yangınla ilgili hasar tespiti yapıldı. Yangında 350 dönüm zeytinlik ve tarım arazisi zarar gördü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çöplükten zeytinliğe ve tarım arazisine sıçrayan yangınla ilgili hasar tespiti yapıldı.

İlçeye bağlı Pelitköy Mahallesi kırsalında dün çıkan yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Burhaniye Orman İşletme Şefliği ekiplerince bir helikopter, bir uçak ve arazözlerle müdahale edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye, Gömeç ve Edremit İtfaiye Grup Amirliklerinin katıldığı çalışmalara, çevre kırsal mahallelerdeki su tankerleriyle destek sağlandı.

Alevlerin birkaç saat içinde söndürülmesi ve soğutma çalışmasının ardından yapılan hasar tespitinde, 350 dönüm zeytinlik ve orman ile tarım arazisinin, koyun sayası olarak kullanılan iki alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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