Balıkesir'de Çıkan Yangında Yaşlı Adam ve Köpek Kurtarıldı

Balıkesir'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi Ümit Sokağı'nda 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen 87 yaşındaki A.G'yi ve bir köpeği binadan çıkarttı. A.G'ye, olay yerinde sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

Alevleri kısa sürede söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Dairede hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.