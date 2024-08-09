Balıkesir'de çıkan yangında dumandan etkilenen kedi itfaiyecinin yardımıyla hayata döndü

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen Kedi, kadın itfaiyecinin verdiği oksijenle hayata tutundu.

Mobilyacılar Arastası'ndaki bir apartmanın 1. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangına müdahale eden kadın itfaiyeci Seray Başol, dairede yerde hareketsiz yatan bir kedi buldu. Kediyi dışarı çıkararak oksijen veren Başol, baygın kedinin kendine gelmesini sağladı.

Kedi, sağlık taraması ve bakımlarının yapılması için barınağa götürüldü.

Seray Başol, gazetecilere yaptığı açıklamada, daireye girdiklerinde içeride yoğun duman olduğunu belirterek, "Camı açmak için girdiğim odada yerde kediyi gördüm. Kendi temiz hava cihazımı ona taktım, su verdik. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Onu kurtardık ve ekip arkadaşlarımla yangını söndürerek güzel bir iş çıkardık." diye konuştu.