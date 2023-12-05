Balıkesir'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Karakaya Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi kırsal Karakaya Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Karakaya Mahallesi Mazaklar Sokağı'nda Arif Girgin'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun sis ve hava şartlarına rağmen çevredeki evlere sıçramadan yangını söndürdü.

Bir evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırıyor.

Bu arada, Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Durak ve yetkililer, ailenin ihtiyaç ve taleplerini belirlemek için ziyarette bulundu.

İtfaiye ekipleri elektrik tesisatlarının kontrol edilmesi ve ısıtıcılara dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.