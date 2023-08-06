Balıkesir'de çıkan yangında 110 hektar alan zarar gördü

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 10.30 sıralarında tarım arazisinde çıkıp, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangına 2 uçak, 6 helikopter ile havadan, 3 ilk müdahale aracı, 18 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 82 personelle karadan müdahale edildi. 2,5 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 110 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, zarar gören tarım arazilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Şıldak, Balıkesir İl Tarım Müdürlüğü tarafından tarım arazilerinde meydana gelen hasarla ilgili gerekli tespit çalışmalarının yapılarak, vatandaşlara destek verileceğini belirtti.

'110 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ'

Yangınla ilgili çalışmalara da değinen Vali Şıldak, yaklaşık 110 hektar alanın zarar gördüğünü belirtip, "Altıeylül ilçemiz Karakavak Mahallesi'nde yerleşim yerine çok yakın noktada başlayan yangın ne yazık ki kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Ekiplerimiz çok hızlı bir müdahale yaptı. Orman Bölge Müdürlüğümüz, itfaiyemiz hızlı bir müdahaleyle hem karadan, hem o havadan başarılı bir mücadele verdi. Yangın Karakavak'tan Karamanlar Mahallemize doğru yayılma gösterdi. O alan kısmen tarım alanı, kısmen makilik, kısmen de meşe ormanlarından oluşan karma yapıda bir arazidir. ve toplamda 110 hektar civarında bir alan etkilendi, zarar gördü. Bunun 30 hektarı meşe ormanlarından oluşan orman arazisi" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZI DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUZ'

Vali Şıldak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yangın, yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Söndürme çalışmalarına 6 helikopter ve 2 uçak da destek verdi. Herhangi bir tahliyeye ihtiyacı olmadan buradaki güzel müdahaleyle birlikte yangını kontrol altına aldık. Her zaman olduğu gibi rüzgarlı havalarda, sıcaklığın yüksek olduğu bu dönemde bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu tür müdahaleleri hızlı ve güçlü şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Allah'ın yardımıyla, ekiplerimizin gayretiyle yangını kontrol altına almış bulunuyoruz."

Yangının köye yakın bölgeden başlayıp, tarım arazilerine doğru ilerlediğini söyleyen mahallelilerden Ali Alkan da domates ekili 10 dönüm arazisinin yangında zarar gördüğünü, yaklaşık 200 bin lira zararının olduğunu söyledi.