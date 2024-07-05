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Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 hizmet aracı ve 50 yer personeli müdahale etti. Yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kırsal Avunduk Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle 2 ayrı noktada orman yangını çıktı.

Ormanlık alandan dumanların görülmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevlere 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 hizmet aracı ve 50 yer personeli tarafından kısa sürede müdahale edildi.

2 noktada çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda 2 saatlik uğraşının ardından kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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