Balıkesir'de Cezaevi Firarisi Çatışmaya Neden Oldu: 2 Ölü, 7 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in neden olduğu çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis toplam 7 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan, çıkan çatışmada hayatını kaybeden cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in, bir halı sahanın yanında havaya ateş ederek gençleri korkuttuğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeni Mahalle'sindeki bir halı sahanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Mustafa Emlik'in gasbettiği 46 AHZ 090 plakalı otomobille halı sahanın kenarına gelmesi yer alıyor.

Burada bir süre bekleyen Emlik'in havaya ateş açmasının ardından halı sahada futbol oynayan gençlerin korkuyla kaçıştığı görülüyor.

Olay

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün gece saatlerinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbederek kaçmaya çalıştığı sırada Göktuğ Çalık'ı öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaralamıştı. Çıkan çatışmada Mustafa Emlik, etkisiz hale getirilmişti.

Uzman çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi Ankara'da, Göktuğ Çalık'ın cenazesi ise Edremit'te düzenlenen töreninin ardından son yolculuklarına uğurlanmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
