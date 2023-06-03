Balıkesir'de çete operasyonu: 7 tutuklama

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 'tefecilik', 'silah kaçakçılığı' ve 'uyuşturucu ticareti yapma' suçlarından aralarında çete lideri olduğu öne sürülen T.K.'nın da olduğu 1'i kamu görevlisi 7 kişi tutuklandı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 'tefecilik', 'silah kaçakçılığı' ve 'uyuşturucu ticareti yapma' suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden aralarında çete lideri olduğu öne sürülen T.K.'nın da olduğu 1'i kamu görevlisi 7 kişi tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest kaldı, 7 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Balıkesir Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ile Burhaniye Jandarma Komutanlığı ekipleri suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. 3 ay süren takibin ardından 'tefecilik', 'silah kaçakçılığı' ve 'uyuşturucu ticareti yapma' suçlarını işleyip, mağdurlar üzerinde korku ortamı oluşturduğu tespit edilen şüpheliler belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 100'den mağdurun ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen 35 adrese 31 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüt lideri olduğu öğrenilen T.K.'nın da aralarında olduğu 1'i kamu görevlisi 18 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişinin ise arandığı belirtildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 29 tabanca, 2 bin 500 tabanca mermisi, 8 av tüfeği, bin 800 av tüfeği mermisi, bir miktar uyuşturucu madde ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 7'si jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverildi, 11'i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden çete lideri T.K., D.K., K.Ç., B.İ., K.U., Ç.Ç. ve D.İ. tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle serbest kaldı.