Balıkesir'de cesedi bulunan kişinin katil zanlısı gözaltına alındı - Haberler

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Balıkesir'de cesedi bulunan kişinin katil zanlısı gözaltına alındı

AA - Suat Salgın - Güncel
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Balıkesir'de cesedi bulunan kişinin katil zanlısı gözaltına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayvancılık yaptığı bölgede öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayvancılık yaptığı bölgede öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı.

Sahilkent Mahallesi Kumlubahçe mevkisinde hayvancılık yapan 67 yaşındaki Hasan Bedri Salepçi, ağılının olduğu alanda ölü bulundu.

Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Salepçi'nin sırtından bıçaklandığını belirleyerek çalışma başlattı.

Ekipler, çevresinde "Sütçü Hasan" olarak tanınan Salepçi'nin katil zanlısı H.A'yı (22) gözaltına aldı.

Cesedin bulunmasından bir gece önce aralarında çıkan tartışma sırasında Salepçi'yi öldürdüğü iddia edilen H.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Suat Salgın - Güncel

Sahilkent, Balıkesir, Jandarma, Kıbrıs, Güncel, Haberler

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