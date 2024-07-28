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Balıkesir'de çalıntı otomobille yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çalıntı bir otomobilin yakalanması sonucu, araçtakilerin suç kaydı bulunan 2 zanlı tutuklandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çalıntı otomobille yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir yönünden Kepsut'a gelen bir otomobilin Burdur'dan çalıntı olduğu bilgisine ulaşan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.

Kepsut'a giriş yaptıktan sonra takibe alınan araçtakilerin benzer suçlardan kaydı olan Y.Ç. ile N.D. olduğu tespit edildi.

Aracı durduran polis ekipleri, zanlıları gözaltına aldı.

Adliyeye çıkarılan Y.Ç. ve N.D, tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Kepsut Tutuklama Hırsızlık Suç Spor Güncel Haberler

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