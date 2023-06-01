Balıkesir'de Borç-Alacak Kavgası: 1'i Ağır 7 Kişi Yaralandı

Alacak nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Olay, saat 14.00 sıralarında Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi.

alacak nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tufan Vermen (43) ile Uğur Vermen (35), yanına 4 akrabasını da alarak aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu Ozan Alpyörük (26) ile Tolga Alpyörük'ün yanına konuşmaya gitti. Bir süre aralarında tartışan iki grup yanlarındaki pompalı tüfek ve tabancalarla birbirine ateş açtı. Yaşanan çatışmada 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ozan Alpyörük'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaralıların bulunduğu hastanelere çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçan Tufan Vermen ile Uğur Vermen, polis ekipleri tarafından hastane yakınına park ettikleri otomobil içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)